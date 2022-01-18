У Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина

Трагедія сталася в Дніпровському районі столиці за адресою Русанівський бульвар, 2. Там з вікна 15 поверху випав малюк.

На місце оперативно прибули медики. Їм залишалося лише констатувати смерть, адже після падіння з такої висоти у дитини не залишалося шансів вижити.

Причини інциденту наразі невідомі. Сім'я хлопчика не стояла на обліку та вважалася благополучною. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.