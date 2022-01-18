RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина

Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 18 січня, у Києві з вікна багатоповерхового будинку випав півторарічний хлопчик. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові еспресо" у Telegram.

Трагедія сталася в Дніпровському районі столиці за адресою Русанівський бульвар, 2. Там з вікна 15 поверху випав малюк.

На місце оперативно прибули медики. Їм залишалося лише констатувати смерть, адже після падіння з такої висоти у дитини не залишалося шансів вижити.

Причини інциденту наразі невідомі. Сім'я хлопчика не стояла на обліку та вважалася благополучною. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Фото: у Києві маленький хлопчик випав із вікна (t.me/vartovi_kyiv)

Нагадаємо, у Львові з вікна п'ятого поверху випав музикант, львівський скрипаль 33-річний Маркіян Б. Чоловік дивом вижив та госпіталізований до лікарні з численними травмами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ