В Киеве из окна многоэтажки обстреляли автомобиль

В Киеве по адресу проспект Бажана, 10 из окна многоэтажного дома обстреляли припаркованный автомобиль Daewoo Lanos. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видео, опубликованное в Facebook портала dtp.kiev.ua.

Очевидцы на видео утверждают, что обстрел был произведен прямо с балкона многоэтажки, вероятнее всего из пневматического оружия.

Напомним, 11 августа в Киеве в Святошинском районе мужчины устроили стрельбу с балкона многоэтажного дома. Мужчины стреляли в воздух. Стрельба произошла на улице Чернобыльская.

Как писало РБК-Украина, в конце июля в Киеве произошла стрельба, в результате чего была ранена девушка. Так, в полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги.

Добавим также, 20 июля возле станции метро "Академгородок" в Святошинском районе Киева неизвестный обстрелял рейсовый пассажирский автобус. Около 10:00 между водителями автобуса и легкового автомобиля Opel Vivaro возник дорожный конфликт по поводу первоочередности проезда. Водитель автобуса рассказал, что водитель Opel совершил выстрел в направлении автобуса.