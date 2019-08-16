У Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли автомобіль

У Києві за адресою проспект Бажана, 10 з вікна багатоповерхового будинку обстріляли припаркований автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео, опубліковане в Facebook порталу dtp.kiev.ua.

Очевидці на відео стверджують, що обстріл був проведений прямо з балкона багатоповерхівки, найімовірніше з пневматичної зброї.

Нагадаємо, 11 серпня у Києві в Святошинському районі чоловіки влаштували стрілянину з балкона багатоповерхового будинку. Чоловіки стріляли в повітря. Стрілянина сталася на вулиці Чорнобильська.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня у Києві сталася стрілянина, в результаті чого було поранено дівчину. Так, у поліцію від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію з вулиці Березневої 18-річної дівчини з вогнепальним пораненням ноги.

Додамо також, 20 липня біля станції метро "Академмістечко" в Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між водіями автобуса і легкового автомобіля Opel Vivaro виник дорожній конфлікт з приводу першочерговості проїзду. Водій автобуса розповів, що водій Opel зробив постріл у напрямку автобуса.