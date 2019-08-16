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У Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли автомобіль

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 10:11
У Києві з вікна багатоповерхівки обстріляли автомобіль
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Очевидці події заявляють, що стріляли з балкона

У Києві за адресою проспект Бажана, 10 з вікна багатоповерхового будинку обстріляли припаркований автомобіль Daewoo Lanos. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відео, опубліковане в Facebook порталу dtp.kiev.ua.

В Киеве на проспекте Бажана 10 неизвестный прямо из окна обстреливает автомобиля если не сложно, не обстреливайте пожалуйста

Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 15 серпня 2019 р.

Очевидці на відео стверджують, що обстріл був проведений прямо з балкона багатоповерхівки, найімовірніше з пневматичної зброї.

Нагадаємо, 11 серпня у Києві в Святошинському районі чоловіки влаштували стрілянину з балкона багатоповерхового будинку. Чоловіки стріляли в повітря. Стрілянина сталася на вулиці Чорнобильська.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня у Києві сталася стрілянина, в результаті чого було поранено дівчину. Так, у поліцію від лікаря надійшло повідомлення про госпіталізацію з вулиці Березневої 18-річної дівчини з вогнепальним пораненням ноги.

Додамо також, 20 липня біля станції метро "Академмістечко" в Святошинському районі Києва невідомий обстріляв рейсовий пасажирський автобус. Близько 10:00 між водіями автобуса і легкового автомобіля Opel Vivaro виник дорожній конфлікт з приводу першочерговості проїзду. Водій автобуса розповів, що водій Opel зробив постріл у напрямку автобуса.

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