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В Киеве ограничили движение по улице Киото: найден подозрительный пакет

Киев, Четверг 23 июля 2020 10:47
В Киеве ограничили движение по улице Киото: найден подозрительный пакет
Фото: место происшествия (Telegram)
Автор: Юлия Струк

Патрульные перекрыли движение и ожидают взрывотехников

В Киеве движение по улице Киото ограничили из-за подозрительного пакета. Патрульные перекрыли движение.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Внимание! В Деснянском районе временно ограничено движение по улице Киото. Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение", - указано в сообщении.

Сейчас патрульные охраняют место происшествия для безопасности граждан и ожидают прибытия взрывотехников.

Стоит отметить, что в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех подозрительных чемоданов не обнаружили взрывчатку.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", специалисты обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.

Напомним, после взрыва на "Минской" столичная полиция усилила контроль на улицах, рынках, транспортных развязках и станциях метрополитена.

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