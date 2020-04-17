В Киеве ограничили доступ к городским кладбищам с 18 апреля

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с завтрашнего дня, 18 апреля, ограничен доступ к городским кладбищам в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, исключение составляют захоронения.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мероприятий. С завтрашнего дня будет ограничен доступ к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений с соблюдением норм, установленных во время карантина", - заявил Кличко.

Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины разработал протокол захоронения умерших от коронавирусной инфекции.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля Кличко анонсировал, что все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Как он отметил, поминальные дни перенесены на 6 июня.

Отметим также, в Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 61 новый случай коронавируса. Всего в столице количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 705 человек, 30 пациентов вылечились, 12 умерли.