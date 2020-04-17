У Києві обмежили доступ до міських кладовищ з 18 квітня

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці з завтрашнього дня, 18 квітня, обмежено доступ до міських кладовищ у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виключення становлять поховання.

"У святкові дні в столиці буде посилено контроль за дотриманням обмежувальних заходів. З завтрашнього дня буде обмежено доступ до міських кладовищ. Виключення стосується тільки поховань з дотриманням норм, встановлених під час карантину", - заявив Кличко.

Нагадаємо, в кінці березня Кабінет міністрів України розробив протокол поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 квітня Кличко анонсував, що всі кладовища в Києві будуть закриті у зв'язку з посиленням карантину, а поминальні дні перенесені на червень. Як він зазначив, поминальні дні перенесені на 6 червня.

Відзначимо також, у Києві за минулу добу зафіксували 61 новий випадок коронавірусу. Всього в столиці кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 705 осіб, 30 пацієнтів вилікувалися, 12 померли.