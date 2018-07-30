В Киеве ограничат движение транспорта на выезде с бульвара Гавела на просп. Космонавта Комарова

Движение ограничено в связи с выполнением ремонтных работ

В Киеве с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года будет ограничено движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничено в связи с выполнением ремонтных работ на транспортной развязке на пересечении просп. Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

"Объезд участка ремонта будет осуществляться путем разворота на перекрестке ул. Вацлава Гавела и ул. Академика Стражеско и выездом на ул. Героев Севастополя через ул. Каблукова", - отмечают в "Киевавтодоре".

Скриншот (facebook.com/kievavtodor/)

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.