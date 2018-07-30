У Києві обмежать рух транспорту на виїзді з бульвару Гавела на просп. Космонавта Комарова

Рух обмежено у зв’язку із виконанням ремонтних робіт

У Києві з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року буде обмежено рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

Рух обмежено у зв’язку із виконанням ремонтних робіт на транспортній розв’язці на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Вацлава Гавела.

"Об’їзд ділянки ремонту буде здійснюватись шляхом розвороту на перехресті бульв. Вацлава Гавела та вул. Академіка Стражеска та виїздом на вул. Героїв Севастополя через вул. Каблукова", - зазначають у "Київавтодорі".

Скріншот (facebook.com/kievavtodor/)

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві до 30 серпня 2018 року частково обмежено рух по мосту Патона у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра. У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.