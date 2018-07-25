В Киеве ограничат движение транспорта на выезде с бульвара Гавела на просп. Космонавта Комарова

Новости Инфраструктура 25.07.2018 - 11:21
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение ограничено в связи с выполнением ремонтных работ

В Киеве сегодня, 25 июля, с 08:00 до 23:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет закрыто движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова в направлении центра города. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

В Киеве ограничат движение транспорта на выезде с бульвара Гавела на просп. Космонавта Комарова

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий, в связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.

Отмечается, что обращение о проведении молебнов и крестного хода, для чего необходимо ограничение движения транспорта, предоставили Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП), Киевская митрополия УПЦ и Патриархия Украинской Автокефальной ПЦ.

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