У Києві обмежать рух транспорту на виїзді з бульвару Гавела на просп. Космонавта Комарова

Рух обмежено у зв’язку із виконанням ремонтних робіт

У Києві сьогодні, 25 липня, з 08:00 до 23:00 у зв’язку із виконанням ремонтних робіт закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова у напрямку центру міста. Про це повідомили у комунальній корпорації "Київавтодор".

"Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів, у зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.

Зазначається, що звернення щодо проведення молебнів та хресної ходи, для чого необхідне обмеження руху транспорту, надали Українська Православна Церква Київського Патріархату (УПЦ КП), Київська митрополія УПЦ та Патріархія Української Автокефальної ПЦ.