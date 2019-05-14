В Киеве ограничат движение транспорта на улице Натальи Ужвий

В Киеве в четверг, 16 мая, частично ограничат движение транспорта на улице Натальи Ужвий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА)

Как сообщается, с 08:00 до 18:00 16 мая в связи с фрезерованием старого покрытия на улице Натальи Ужвий будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части ул. Натальи Ужвий, чтобы не мешать дорожным работам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 15 мая в Киеве ограничат движение транспорта на улице Светлая в Дарницком районе в связи с подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия.

Кроме того, в двух столичных районах во время ремонтых работ обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны.13 мая на улице Светлая, 3-Д во время проведения земляных работ на строительстве пиротехническим расчетом ДСНС Украины было обнаружено два артиллерийских снаряда Д-107. А в Днепровском районе на улице Спортивная, во время проведения земляных работ на территории частной усадьбы обнаружили минометную мину Д-120.