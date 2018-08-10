В Киеве ограничат движение транспорта на ул. Рейтарской

Движение ограничат в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия

В Киеве 11 августа с 08:00 до 17:00 на ул. Рейтарской на участке от ул. Золотоворотской до ул. Олеся Гончара будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Движение ограничат в связи с устройством нового асфальтобетонного покрытия. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Скриншот (facebook.com/kievavtodor)

Напомним, в Киеве временно ограничат движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.

Движение транспорта ограничат в связи с выполнением ПАО "ДТЭК Киевские электросети" с 1 августа 2018 года до 5 июля 2019 года работ по строительству кабельной линии 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиевская-Московская № 1, 2" согласно утвержденной проектной документации.

Кроме этого движение частично ограничено на выезде с бульвара Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении Кольцевой дороги с 06:00 01 августа до 00:00 15 августа 2018 года.