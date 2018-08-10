У Києві обмежать рух транспорту на вул. Рейтарській

Рух обмежать у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття

У Києві 11 серпня з 08:00 до 17:00 на вул. Рейтарській на ділянці від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара буде закрито рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації "Київавтодор".

Рух обмежать у зв’язку з влаштуванням нового асфальтобетонного покриття. Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Скріншот (facebook.com/kievavtodor)

Нагадаємо, у Києві тимчасово обмежать рух транспортних засобів із зайняттям проїзної частини та тротуару на Великій Окружній дорозі та проспекті Академіка Глушкова.

Рух транспорту обмежать у зв’язку з виконанням ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" з 1 серпня 2018 року до 5 липня 2019 року робіт з будівництва кабельної лінії 110 кВ (КЛ-110 кВ) "Новокиївська-Московська № 1, 2" відповідно до затвердженої проектної документації.

Крім цього рух частково обмежено на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги з 06:00 01 серпня до 00:00 15 серпня 2018 року.