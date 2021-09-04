В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером из-за спортивных соревнований
Фото: в центре Киева ограничат движение транспорта (РБК-Украина)
В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером. Причина - проведение спортивных соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киева.
В связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах:
- Петра Сагайдачного;
- Набережно-Крещатицкой;
- Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской);
- Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);
- шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)
- Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).
При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому проезду.