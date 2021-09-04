В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером из-за спортивных соревнований

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киева.

В связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Крещатицкой;

Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской);

Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);

шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)

Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому проезду.