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В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером из-за спортивных соревнований

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Киев, Суббота 04 сентября 2021 08:00
В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером из-за спортивных соревнований Фото: в центре Киева ограничат движение транспорта (РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Киеве ограничат движение транспорта в субботу вечером. Причина - проведение спортивных соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киева.

В связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Крещатицкой;
  • Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбальской);
  • Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного);
  • шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой)
  • Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков).

При этом заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможно на съезд к Днепровскому проезду.

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Ограничение движения
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