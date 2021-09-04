У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері через спортивні змагання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Києва.

У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу 4 вересня з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицької;

Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно-Рибальської);

Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

шосе Набережному (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької)

Набережно-Рибальської (обмежать тільки в напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

При цьому заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з моста Метро буде працювати тільки на естакаду. Рух від мосту Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.