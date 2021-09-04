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У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері через спортивні змагання

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Київ, Субота 04 вересня 2021 08:00
У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері через спортивні змагання Фото: у центрі Києва обмежать рух транспорту (РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері. Причина - проведення спортивних змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Києва.

У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу 4 вересня з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на вулицях:

  • Петра Сагайдачного;
  • Набережно-Хрещатицької;
  • Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно-Рибальської);
  • Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного);
  • шосе Набережному (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької)
  • Набережно-Рибальської (обмежать тільки в напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

При цьому заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з моста Метро буде працювати тільки на естакаду. Рух від мосту Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.

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Обмеження руху
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