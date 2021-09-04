У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері через спортивні змагання
Фото: у центрі Києва обмежать рух транспорту (РБК-Україна)
У Києві обмежать рух транспорту в суботу ввечері. Причина - проведення спортивних змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Патрульної поліції Києва.
У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу 4 вересня з 18:00 до 23:00 в місті обмежать рух на вулицях:
- Петра Сагайдачного;
- Набережно-Хрещатицької;
- Гаванському мосту (тільки в напрямку вулиці Набережно-Рибальської);
- Володимирському узвозі (тільки в напрямку вулиці Петра Сагайдачного);
- шосе Набережному (обмежать рух тільки в напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької)
- Набережно-Рибальської (обмежать тільки в напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).
При цьому заїзд на міст Метро залишать з Дніпровського спуску, з'їзд з моста Метро буде працювати тільки на естакаду. Рух від мосту Патона буде можливий на з'їзд до Дніпровського проїзду.