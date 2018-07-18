В Киеве ограничат движение транспорта по проспекту Правды

Движение транспорта по проспекту Правды ограничат на участке от ул. Маршала Гречко до ул. Газопроводной

В Киеве в четверг, 19 июля, частковообмежать движение транспорта по проспекту Правды. Об этом в Facebook сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Отмечается, что движение ограничат на участке от вул. Маршала Гречко до вул. Газопроводной.

"С 23:00 19 июля 2018 года в связи с началом работ по капитальному ремонту ул. Правды на участке от ул. Маршала Гречко до ул. Газопроводной будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ", - сообщили в департаменте.

Ремонтные работы будет выполнять коммунальная корпорация "Киевавтодор". Киевских водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве на Южном мостовом переходе с 19 июля по 9 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов.

Добавим, что по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в столице состоится ряд массовых мероприятий. В связи с этим в течение 24, 27 и 28 июля в центре Киева ограничат движение всех видов транспорта.