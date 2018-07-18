У Києві обмежать рух транспорту по проспекту Правди

Рух транспорту по проспекту Правди обмежать на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної

У Києві в четвер, 19 липня, частковообмежать рух транспорту по проспекту Правди. Про це у Facebook повдіомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що рух обмежать на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної.

"Із 23:00 19 липня 2018 року у зв’язку з початком робіт з капітального ремонту просп. Правди на ділянці від вул. Маршала Гречка до вул. Газопровідної буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт", - повідомили в департаменті.

Ремонті роботи виконуватиме комунальна корпорація "Київавтодор". Київських водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, у Києві на Південному мостовому переході з 19 липня по 9 серпня буде частково обмежено рух транспорту у зв’язку із ремонтом деформаційних швів.

Додамо, що з нагоди відзначення 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у столиці відбудеться низка масових заходів. У зв’язку з цим протягом 24, 27 і 28 липня у центрі Києва обмежать рух всіх видів транспорту.