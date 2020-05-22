В Киеве ограничат движение транспорта на нескольких улицах

В Киеве на ул. Олеся Гончара и на Кловском спуске ограничат движение транспорта. Такое решение было принято из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, с 08:00 до 20:00 23 мая на ул. Олеся Гончара частично ограничат движение транспорта, а 23 и 24 мая, с 08:00 до 20:00, - на Кловском спуске.

На улице Олеся Гончара продолжается средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между площадью Победы и улицей Гоголевской. 23 мая при благоприятной погоде участок будут асфальтировать. А на Кловском спуске начинают средний ремонт покрытия. Будут работать на участке между улицами Институтской и Мечникова.

Напомним, Окружной административный суд отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения КГГА противоречит интересам территориальной общины города.

В пресс-службе суда заявили, что органы местного самоуправления имеют право лишь временно ограничивать движение транспортных средств на улицах при проведении ремонтных и других работ или проведении народных гуляний и других массовых мероприятиях.

РБК-Украина писало, что в Киеве ограничили въезд грузового транспорта с 18 мая.