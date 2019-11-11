В Киеве ограничат движение на Северном мосту

Ограничение будет действовать с 08:00 до 17:00
В Киеве в среду, 13 ноября, ограничат движение автотранспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщаеся, из-за изменения погодных условий работы, которые были запланированы на сегодня, 11 ноября, были перенесены.
Отмечается, что на Северном мосту частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 для выполнения текущего ремонта покрытия. Работать будут в направлении Троещины.
"Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с увеличением актов вандализма в столице отменили рейсы городской электрички. Так, были отменены рейсы № 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503 и 7421.
Добавим, на левом берегу Киева на неделю ограничили движение автомобильного транспорта на Броварском проспекте. Ограничение будет действовать до 12 ноября.