В Киеве ограничат движение на дорогах 16 сентября

В связи с визитом в Украину президента Словакии Зузаны Чапутовой в Киеве в понедельник, 16 сентября, вероятны ограничения дорожного движения в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Государственной охраны.

Ограничения движения возможны в нескольких районах Киева.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что в понедельник 16 сентября в связи с визитом в Украину президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Подольском, Шевченковском районах столицы, а также на Бориспольском шоссе", - указано в сообщении.

Отмечается, что УГО будет обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Словацкой республики на территории Украины во время официального визита 16 сентября.

Напомним, в Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова.

Как писало РБК-Украина, 15 июня состоялась инаугурация Чапутовой. Так, правозащитница и экологическая активистка Чапутова официально стала первой женщиной-президентом Словакии. Чапутова приняла президентскую присягу во время специальной сессии парламента.