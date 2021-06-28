Перегруженный транспорт будут фиксировать автоматически: президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Рада одобрила его в начале июня.

Об этом сообщает пресс-служба президента .

Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок габаритно-весового контроля определяет Кабмин.

"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки будут наказывать такими штрафами: