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Перегруженный транспорт будут фиксировать автоматически: президент подписал закон

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Украина, Понедельник 28 июня 2021 19:01
Перегруженный транспорт будут фиксировать автоматически: президент подписал закон Фото: в Украине ввели автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Рада одобрила его в начале июня.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.

Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок габаритно-весового контроля определяет Кабмин.

"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.

Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки будут наказывать такими штрафами:

  • до 2% включительно - в размере 1700 гривен;
  • от 2% до 5% - в размере 5100 гривен;
  • от 5% до 10% - в размере 8500 гривен;
  • от 10% до 20% - в размере 17 тысяч гривен;
  • от 20% до 30% - в размере 34 тысяч гривен;
  • более 30% - в размере 51 тысячи гривен.

Напомним, Верховная рада одобрила закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, в начале июня 2020 года.

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