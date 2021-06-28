Перегруженный транспорт будут фиксировать автоматически: президент подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля. Рада одобрила его в начале июня.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Закон расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части габаритно-весового контроля. Ведомство получило право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, нарушающих габаритно-весовые параметры.
Согласно документу, порядок проведения рейдовых проверок (проверок на дороге) и порядок габаритно-весового контроля определяет Кабмин.
"Укртрансбезопасность" для выполнения возложенных на нее задач и функций имеет право получать информацию из государственных электронных информационных ресурсов, в том числе из реестра товарно-транспортных накладных.
Пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегрузки будут наказывать такими штрафами:
- до 2% включительно - в размере 1700 гривен;
- от 2% до 5% - в размере 5100 гривен;
- от 5% до 10% - в размере 8500 гривен;
- от 10% до 20% - в размере 17 тысяч гривен;
- от 20% до 30% - в размере 34 тысяч гривен;
- более 30% - в размере 51 тысячи гривен.
Напомним, Верховная рада одобрила закон, который законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, в начале июня 2020 года.