У Києві затримали підозрюваного у пограбуванні кредитних установ

Чоловік у масці супергероя грабував кредитні установи в різних районах Києва

У Києві затримали чоловіка, який підозрюється у розбійних нападах на кредитні установи біля станції метро "Почайна" та інших районах столиці. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що підозрюваний у масці заходив до кредитних установ, погрожував працівнику ножем, після чого забирав з каси гроші. Ніж і маску нападник залишав недалеко від місця скоєння злочину.

"Зловмисник - 35-річний мешканець Деснянського району Києва, раніше не судимий. У нас є достатньо доказів про скоєння ним трьох розбійних нападів біля станції метрополітену "Почайна", а також ще кількох подібних злочинів на території міста ", - повідомив начальник Оболонського управління поліції Михайло Ніконов.

За словами затриманого, він заздалегідь купував маски Людини-павука і ножі, плануючи позбутися цих речових доказів відразу після розбійного нападу. За приблизними підрахунками, в цілому чоловік пограбував кредитні установи на 65 тис. гривень. Йому повідомили про підозру і обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

Фото: фото з місця злочину

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали підозрюваного в нападі на сім'ю підприємців.