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В Киеве очередное массовое минирование, проверяют разные объекты

Новости » Происшествия     03.06.2020 - 18:10
В Киеве очередное массовое минирование, проверяют разные объекты
Фото: профильные службы проверяют сообщение о заминировании (РБК-Украина)

На месте уже работают взрывотехники и другие профильные службы

Сегодня, 3 июня, в полицию Киева поступило сообщение об очередном массовом минировании. Взрывотехники проверяют больницы, аптеки и другие объекты.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Сообщение о минировании поступило более часа назад, в полиции затрудняются назвать количество "заминированных" объектов.

"Есть такая информация, проверяется. Объекты не можем перечислить, ("заминированы", - ред.) разные объекты в разных районах… Проводится проверка, по результатам будет известно… На месте работают взрывотехники и другие профильные службы", - сообщили в полиции.

Напомним, на этой неделе житель Киевской области Виталий Ткаленко сообщил о якобы заминировании моста Метро в Киеве, в результате город остановился в пробках и была нарушена работа метрополитена.

Угрожавшего подорвать мост задержали через несколько часов в ходе полицейской спецоперации, сегодня Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом выхода под залог в 315 тыс. гривен.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Киевполицияминирование
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