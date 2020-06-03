У Києві чергове масове мінування, перевіряють різні об'єкти

Фото: профільні служби перевіряють повідомлення про замінування (РБК-Україна)

На місці вже працюють вибухотехніки та інші профільні служби

Сьогодні, 3 червня, в поліцію Києва надійшло повідомлення про чергове масове мінування. Вибухотехніки перевіряють лікарні, аптеки та інші об'єкти.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

Повідомлення про мінування надійшло більше години тому, в поліції не можуть назвати кількість "замінованих" об'єктів.

"Є така інформація, що перевіряється. Об'єкти не можемо перерахувати, ("заміновані", - ред.) різні об'єкти в різних районах... Проводиться перевірка, за результатами буде відомо... На місці працюють вибухотехніки та інші профільні служби", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на цьому тижні житель Київської області Віталій Ткаленко повідомив про нібито замінування мосту Метро в Києві, в результаті місто зупинився у пробках і була порушена робота метрополітену.

"Мінера" затримали через кілька годин у ході поліцейської спецоперації, сьогодні Дніпровський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці з правом виходу під заставу в 315 тис. гривень.

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Автор: РБК-Україна