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В Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Пятница 19 ноября 2021 14:56
В Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве 20 ноября ожидаются сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Какие рекомендации стоит учитывать во время сильного ветра

  • необходимо плотно закрыть все окна домов, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице важно как можно дальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
  • желательно переждать сильный ветер в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
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