В Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра
Фото: в Киеве объявлено штормовое предупреждение на завтра (Getty Images)
В Киеве 20 ноября ожидаются сильные порывы ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какие рекомендации стоит учитывать во время сильного ветра
- необходимо плотно закрыть все окна домов, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице важно как можно дальше держаться от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев;
- желательно переждать сильный ветер в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.