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У Києві оголошено штормове попередження на завтра

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П'ятниця 19 листопада 2021 14:56
У Києві оголошено штормове попередження на завтра Фото: у Києві оголошено штормове попередження на завтра (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві 20 листопада очікуються сильні пориви вітру. Його швидкість досягатиме 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпечності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Які рекомендації варто враховувати під час сильного вітру

  • необхідно щільно зачинити усі вікна будинків та прибрати з балконів й лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці важливо якнайдалі триматися від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
  • бажано перечекати сильний вітер у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев й не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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Київ Штормове попередження
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