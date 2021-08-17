В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, вечером 17 августа и в течение дня 18 августа ожидаются дожди и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Вечером 17 августа и на протяжении 18 августа в Киеве ожидаются грозы, местами шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА порекомендовали во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.
Также синоптики дали основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям столицы во время сильного ветра: