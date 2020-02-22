В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве в воскресенье, 23 февраля, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, утром и днем ​​23 февраля ожидаются порывы ветра 17-22 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой. На страну надвигается активный циклон, который принесет с собой сильный штормовой ветер и небольшое похолодание.

Тем временем, на выходных в Украине ожидается сырая и влажная погода, местами возможен небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха будет невысокой.