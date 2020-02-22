У Києві оголошено штормове попередження

Вранці та вдень 23 лютого очікуються пориви вітру 17-22 м / с
У Києві в неділю, 23 грудня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, вранці і вдень 23 лютого очікуються пориви вітру 17-22 м / с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:
Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні буде мінливою. На країну насувається активний циклон, який принесе з собою сильний штормовий вітер і невелике похолодання.
Тим часом, на вихідних в Україні очікується сира і волога погода, місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг, а температура повітря буде невисокою.