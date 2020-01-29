В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (Getty Images)

30 января ночью на дорогах Киева ожидается гололедица

В Киеве в четверг, 30 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 30 января ночью на дорогах Киева ожидается гололедица, а утром и днем - порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, в четверг в Киеве прогнозируют мокрый снег.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупредили об опасности схождения лавин (третий уровень) в Закарпатской и Ивано-Франковской области из-за снегопадов, которые ожидаются в ближайшие дни.

Также РБК-Украина сообщало, что в Карпатах высота снежного покрова почти достигает 25 см. Снег старый, плотный, хорошо закреплен и стабильный. В некоторых местах слежавшийся.

Отметим, 29 января погода в Украине ухудшится, температура воздуха опустится до 0 и пойдут снег с дождем. В столице сегодня также дожди со снегом. Днем 0 +2 и так же ночью.