В Киеве объявлено штормовое предупреждение

До конца суток 28 января в столице сохранится туман
В Киеве во вторник и среду, 28 и 29 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, до конца суток 28 января в столице сохранится туман. При этом отмечается, что видимость составит 200-500 м.
Днем 29 января ожидаются порывы ветра до 15-18 м / с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, ранее сообщалось, что до конца недели, с 29 по 31 января, в Украине ухудшиться погода. Ожидается снег, метели, порывы ветра до 15-20 м/с, а на дорогах гололед. В Карпатах местами возможно прекращение движения транспорта на дорогах. Объявлен II уровень опасности.