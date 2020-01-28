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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 15:35
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (Getty Images)

До кінця доби 28 січня у столиці збережеться туман

У Києві у вівторок і середу, 28 і 29 січня, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, до кінця доби 28 січня у столиці збережеться туман. При цьому наголошується, що видимість становитиме 200-500 м.

Вдень 29 січня очікуються пориви вітру до 15-18 м / с. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основних рекомендацій при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця тижня, з 29 по 31 січня, в Україні погіршиться погода. Очікується сніг, хуртовини, пориви вітру до 15-20 м/с, на дорогах ожеледь. У Карпатах місцями можливе припинення руху транспорту на дорогах. Оголошено II рівень небезпеки.

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