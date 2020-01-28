Снег и шквальный ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

29 и 30 января в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с

Погода в Украине до конца недели, с 29 по 31 января, ухудшиться, ожидается снег, метели, а также порывы ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ночью 29 января и днем ​​31 января ожидается снег и метели. Синоптики прогнозируют прирост снежного покрова до 20-30 см, а на дорогах гололедицу. В Закарпатье ожидается значительный дождь с мокрым снегом.

"В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме того, в среду и четверг в Украине ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

"Осложнения погодных условий отвечает и уровню опасности и вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог", - отмечают синоптики.

В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах. Объявлен II уровень опасности.

Напомним, сегодня, 28 января, ожидается туман и гололедица. В Закарпатской, Николаевской и Херсонской областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха -3 +2 востоке и западе страны 0 -2.

Добавим, что погода в Украине в ближайшие дни ухудшится, начнутся дожди со снегом, которые будет сопровождать сильный ветер.