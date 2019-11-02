В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с
В воскресенье, 3 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как сообщается, 3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. При этом в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 2 ноября температура воздуха снизится до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут не больше +1 +6 градусов. В Закарпатской и южных областях будет теплее, днем до +6 +11.
Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, с завтрашнего дня в Украине ожидается потепление. Однако в некоторых областях ожидается дождь и шквальный ветер. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, на юге и западе +12 +18 градусов, а на востоке +6 +10 градусов.