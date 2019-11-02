В воскресенье, 3 ноября, в Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 3 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м / с. При этом в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что ночью 2 ноября температура воздуха снизится до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут не больше +1 +6 градусов. В Закарпатской и южных областях будет теплее, днем до +6 +11.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, с завтрашнего дня в Украине ожидается потепление. Однако в некоторых областях ожидается дождь и шквальный ветер. Температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, на юге и западе +12 +18 градусов, а на востоке +6 +10 градусов.