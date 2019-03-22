У Києві оголошено штормове попередження

Пориви вітру досягнуть 20 м/с
Погода в Києві сьогодні, 22 березня, погіршитися, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Крім того, за прогнозами синоптиків у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики попередили про різке посилення вітру в Україні. Сьогодні вдень у північних, центральних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Крім того, у високогір'ї на території Івано-Франківської області 22 березня у зв'язку з нестабільним станом снігового покриву очікується значна сніголавинна небезпека.