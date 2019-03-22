ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 11:45
У Києві оголошено штормове попередження
Фото: штормове попередження (Dan Kitwood/Getty Images)

Пориви вітру досягнуть 20 м/с

Погода в Києві сьогодні, 22 березня, погіршитися, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, за прогнозами синоптиків у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики попередили про різке посилення вітру в Україні. Сьогодні вдень у північних, центральних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, у високогір'ї на території Івано-Франківської області 22 березня у зв'язку з нестабільним станом снігового покриву очікується значна сніголавинна небезпека.

 

Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі дні Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14
Новини України Гідрометцентробщество
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся