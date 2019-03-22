У Києві оголошено штормове попередження

Фото: штормове попередження (Dan Kitwood/Getty Images)

Пориви вітру досягнуть 20 м/с

Погода в Києві сьогодні, 22 березня, погіршитися, у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, за прогнозами синоптиків у Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура повітря становитиме +9...+11 градусів.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики попередили про різке посилення вітру в Україні. Сьогодні вдень у північних, центральних і східних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, у високогір'ї на території Івано-Франківської області 22 березня у зв'язку з нестабільним станом снігового покриву очікується значна сніголавинна небезпека.