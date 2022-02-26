ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве снова объявили воздушную тревогу: жителей просят спрятаться в укрытиях

Новина українською →
Киев, Суббота 26 февраля 2022 00:18
В Киеве снова объявили воздушную тревогу: жителей просят спрятаться в укрытиях Фото: в Киеве снова объявили воздушную тревогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 25 февраля в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Городская администрация просит жителей укрыться в убежищах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

"Внимание! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога", - говорится в сообщении.

В КГГА призвали жителей столицы немедленно проследовать в убежища гражданской защиты. Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.

Напомним, сегодня днем в Киеве уже срабатывали сирены воздушной тревоги.

Отметим, если включают сирены гражданской обороны, то необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина