В Киеве снова объявили воздушную тревогу: жителей просят спрятаться в укрытиях
Фото: в Киеве снова объявили воздушную тревогу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Вечером 25 февраля в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Городская администрация просит жителей укрыться в убежищах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.
"Внимание! В Киеве объявлена очередная воздушная тревога", - говорится в сообщении.
В КГГА призвали жителей столицы немедленно проследовать в убежища гражданской защиты. Найти ближайшее укрытие можно по ссылке.
Напомним, сегодня днем в Киеве уже срабатывали сирены воздушной тревоги.
Отметим, если включают сирены гражданской обороны, то необходимо выключить свет и спуститься в укрытие. В Киеве это, как правило, подвальные помещения, подземные паркинги, переходы и станции метро.