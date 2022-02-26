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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: жителів просять сховатися в укриттях

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Київ, Субота 26 лютого 2022 00:18
У Києві знову оголосили повітряну тривогу: жителів просять сховатися в укриттях Фото: у Києві знову оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 25 лютого в Києві знову оголосили повітряну тривогу. Міська адміністрація просить жителів сховатися в притулках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

"Увага! У Києві оголошена чергова повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликали жителів столиці негайно пройти до притулків цивільного захисту. Знайти найближче укриття можна по посиланню.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві вже спрацьовували сирени повітряної тривоги.

Відзначимо, якщо включають сирени цивільної оборони, то необхідно вимкнути світло і спуститися в укриття. У Києві це, як правило, підвальні приміщення, підземні паркінги, переходи і станції метро.

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