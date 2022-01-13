В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда ждать непогоды

14 и 15 января синоптики предупреждают о ветренной погоде в Киеве и области. Уровень опасности - оранжевый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
"Предупреждение о стихийных метеорологических явлениях по Киевской области. 14-15 января порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
В пятницу днем прогнозируют порывы ветра 25 м/с - II уровень опасности, оранжевый.
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, погода в Украине 14 января будет снежной и ветреной, но ожидается потепление. В частности, местами днем будет до +4.