Днем до +4: в Украину идут потепление, мокрый снег и сильный ветер
Фото: в Украине ожидается потепление и снег (Виталий Носач/РБК-Украина)
Погода в Украине 14 января будет снежной и ветреной, но ожидается потепление. В частности, местами днем будет до +4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Натальи Диденко.
По ее словам, завтра ожидается ветер со штормовыми порывами до 15-22, местами до 25-27 метров в секунду. На высокогорье Карпат может быть еще более сильный ветер. Также прогнозируется мокрый снег с переходом в дождь, но на востоке, юго-востоке и Крыму - преимущественно снег.
Днем в пятницу будет потепление от -2 до +4. Хотя в ближайшую ночь на востоке ожидается от -8 до -14, в центральной части от -3 до -8.
Напомним, на сегодня на западе Украины объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.