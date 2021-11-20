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В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Автор: Александр Белоус

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве объявило штормовое предупреждение. В столице сегодня ожидается ветер до 24 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию в Facebook.

"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9 +11, а ночью +4 +6 градусов тепла.

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