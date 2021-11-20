В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в г. Киеве объявило штормовое предупреждение. В столице сегодня ожидается ветер до 24 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию в Facebook.
"По информации Укргидрометцентра, 20 ноября днем в Киеве порывы ветра 15-24 м/с (и уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +9 +11, а ночью +4 +6 градусов тепла.