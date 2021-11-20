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Потепление, но с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Суббота 20 ноября 2021 10:00
Потепление, но с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня Фото: 20 ноября незначительное потепление придет с дождями и мокрым снегом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 ноября в Украине ожидается незначительное потепление - днем до +13 градусов. Однако в центральных, восточных и южных областях пройдут дожди, местами с мокрым снегом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На западе сегодня днем ожидается до +6 +11 градусов, ночью температура воздуха составит +2 +7.

В северных областях столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью будут колебаться в пределах -1 + 7.

На востоке страны синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит +8 +10, ночью от 0 до +2 градусов.

В южных областях дожди будут идти в течение суток, днем ожидается до +10 +13, а ночью +4 +7 градусов.

В центре страны также прогнозируют дожди, столбики термометра днем покажут +8 +11, ночью +2 +6.

Потепление, но с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +9 +11, а ночью +4 +6.

Потепление, но с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

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