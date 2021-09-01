В Киеве объявили штормовое предупреждение в ближайший час

В Киеве объявлено штормовое предупреждение. Также погода ухудшится на территории области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В ближайшие часы в Киеве и Киевской области, и до конца суток, гроза", - говорится в сообщении.
Кроме того, 2 сентября ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Ранее УкрГидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. В первый месяц осени средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 14-18 градусов тепла, в Карпатах 11-12 градусов тепла, что близко к климатической норме.