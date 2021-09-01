У Києві оголосили штормове попередження у найближчу годину

У Києві оголошене штормове попередження. Також погода погіршиться на території області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза", - йдеться в повідомленні.
Крім того, 2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Раніше, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. У перший місяць осені середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.