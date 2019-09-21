В Киеве объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве завтра испортится, ожидается сильный ветер
Погода в Киеве 22 сентября испортится, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с, объявлен желтый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что в Киеве 22 сентября ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В связи с этим в КГГА жителей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:
При падении деревьев или веток, травмировании людей и так далее следует информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 22 сентября будет прохладной и ветреной, местами с заморозками. В частности, ночью в Карпатах и Луганской области ожидаются заморозки до -3. Кроме того, заморозки на грунте ожидаются и в понедельник, 23 сентября, в северных областях
Отметим, до этого синоптики рассказали о резкой смене погоды на выходных.