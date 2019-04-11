В Киеве объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве ухудшится 11 апреля - в ближайшие три часа начнется сильный ветер, который сохранится до конца суток. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшее время будет дождливой и прохладной, потепления следует ожидать ориентировочно в следующий четверг - 18 апреля.

РБК-Украина писало, что в Киеве в четверг ожидается дождь, периодически просветления. Температура воздуха ночью +6-9 градусов, днем +12-14 градусов.