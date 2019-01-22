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У Києві облаштують центр обслуговування бездомних осіб

Новини » Суспільство    22.01.2019 - 11:48
У Києві облаштують центр обслуговування бездомних осіб
Ілюстративне фото (opeka.com)

Для створення центру буде реорганізовано Київський центр соцадаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання

Київський центр соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, реорганізують у Київський міський центр комплексного обслуговування бездомних осіб до 1 грудня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міськради.

Так, відповідним розпорядженням КМДА утворено спеціальну комісію за участю профільних фахівців.

"Передбачено відкрити відділення реінтеграції бездомних осіб, "соціальний готель", відділення соціальної адаптації звільнених осіб, стаціонарне спеціальне відділення для постійного проживання бездомних осіб похилого віку та осіб із інвалідністю", - зазначили у КМДА.

Зокрема, комісії доручено інвентаризувати майно Київського центру соціальної адаптації престарілих, інвалідів та осіб, що не мають постійного місця проживання, скласти і затвердити в КМДА передавальний акт та здійснювати інші організаційно-правові заходи з реорганізації.

Вказано, що реалізація проекту не потребує додаткового фінансування з міського бюджету та інших витрат.

Слід зазначити, що рішення про реорганізацію центру соцадаптації було ухвалено сесією Київради 9 жовтня 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, у Києві з 28 листопада 2018 року відкрилися пункти обігріву для бездомних осіб.

Нагадаємо, у серпні минулого року жителі Чернівців бунтували проти безкоштовних обідів для бездомних і пенсіонерів.

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