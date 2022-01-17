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У Києві облаштували локації для святкування Водохреща: список адрес

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Понеділок 17 січня 2022 18:12
У Києві облаштували локації для святкування Водохреща: список адрес Фото: у Києві облаштували локації для святкування Водохреща (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві підготували локації для цьогорічного святкування Водохреща. Загалом було облаштовано 15 зон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

На кожній із локацій із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники й працюватимуть медпункти.

Адреси локацій для святкування:

  • зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
  • "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;
  • "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
  • "Наталка 2" (парк);
  • "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;
  • "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
  • "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;
  • "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
  • "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
  • "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка;
  • "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;
  • "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;
  • "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;
  • "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
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