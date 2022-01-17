У Києві облаштували локації для святкування Водохреща: список адрес
Фото: у Києві облаштували локації для святкування Водохреща (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві підготували локації для цьогорічного святкування Водохреща. Загалом було облаштовано 15 зон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
На кожній із локацій із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники й працюватимуть медпункти.
Адреси локацій для святкування:
- зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка;
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський;
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7;
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.