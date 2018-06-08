Также можна посетить 17 мест массового отдыха у воды

В Киеве обустроено 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - говорится в сообщении.

В Днепровском районе:

9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Передмостна Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";

4 зоны отдыха: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки".

В Оболонском районе:

2 пляжи: "Вербный", "Пуща-Водица";

5 зон отдыха: "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская".

В Деснянском районе:

пляж "Черторый";

2 зоны отдыха: "Троещина", "Алмазная".

В Голосеевском районе: пляж "Галерный".

В Дарницком районе: 2 зоны отдыха: "Осокорки" и "Солнечная".

В Святошинском районе: зона отдыха "Святошин".

В Подольском районе: 2 зоны отдыха: "Голубая", "Синеозерная".

В Соломенском районе: зона отдыха "Совская балка".

В пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного патруля".

Отмечается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году кроме них этот сертификат получили пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

Напомним, 6 июня суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области.