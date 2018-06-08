Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве обустроено 13 муниципальных пляжей

НовостиОбщество    08.06.2018 - 15:49
Фото: спасатель на пляже в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: спасатель на пляже в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также можна посетить 17 мест массового отдыха у воды

В Киеве обустроено 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - говорится в сообщении.

В Днепровском районе:

  • 9 пляжей: "Молодежный", "Венеция", "Передмостна Слободка", "Золотой", "Детский", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Радуга";
  • 4 зоны отдыха: "Довбычка", "Лесная", "Русановская коса", "Березняки".

В Оболонском районе:

  • 2 пляжи: "Вербный", "Пуща-Водица";
  • 5 зон отдыха: "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Белая", "Городская".

В Деснянском районе:

  • пляж "Черторый";
  • 2 зоны отдыха: "Троещина", "Алмазная".

В Голосеевском районе: пляж "Галерный".

В Дарницком районе: 2 зоны отдыха: "Осокорки" и "Солнечная".

В Святошинском районе: зона отдыха "Святошин".

В Подольском районе: 2 зоны отдыха: "Голубая", "Синеозерная".

В Соломенском районе: зона отдыха "Совская балка".

В пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного патруля".

Отмечается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году кроме них этот сертификат получили пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

Напомним, 6 июня суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области.

Вода в Днепре возле Киева уже прогрелась до 20 градусов С начала года на водоемах Украины погиб 641 человек
Теги публикации: Киев, пляжный сезон, пляж  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Соцсеть Facebook заблокировала украинского художника за иллюстрации к ЧМ в РФ
Киевлян предупредили о дерзкой банде уличных грабителей (видео)
В сети показали трогательную встречу украинских бойцов возле Крыма (видео)
Лобода оставила новорожденную дочку и отправилась в Россию
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь