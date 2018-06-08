Также можна посетить 17 мест массового отдыха у воды
В Киеве обустроено 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"В 2018 году киевляне и гости столицы Украины имеют возможность посетить 13 муниципальных пляжей и 17 мест (зон) массового отдыха, где возможен отдых воле воды без купания", - говорится в сообщении.
В Днепровском районе:
В Оболонском районе:
В Деснянском районе:
В Голосеевском районе: пляж "Галерный".
В Дарницком районе: 2 зоны отдыха: "Осокорки" и "Солнечная".
В Святошинском районе: зона отдыха "Святошин".
В Подольском районе: 2 зоны отдыха: "Голубая", "Синеозерная".
В Соломенском районе: зона отдыха "Совская балка".
#Кияни та гості міста мають змогу відвідати 13 муніципальних #пляж'ів та 17 місць масового відпочинку біля води - https://t.co/YLGGGd39Zw#Київ pic.twitter.com/NcCpAaKHic— КМДА (@kmda_official) 8 червня 2018 р.
В пределах пляжей дежурят лайфгарды "Пляжного патруля".
Отмечается, что в 2017 году международную экологическую награду "Голубой флаг" имели три пляжа: "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица". В 2018 году кроме них этот сертификат получили пляжи "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".
Напомним, 6 июня суд вернул из незаконного владения часть пляжа на берегу Черного моря в Николаевской области.