Також пожна відвідати 17 місць масового відпочинку біля води

У Києві облаштовано 13 муніципальних пляжів та 17 місць масового відпочинку біля води. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У 2018 році кияни та гості столиці України мають змогу відвідати 13 муніципальних пляжів та 17 місць (зон) масового відпочинку, де можливий відпочинок біля води без купання", - йдеться у повідомленні.

У Дніпровському районі:

9 пляжів: "Молодіжний", "Венеція", "Передмостна Слобідка", "Золотий", "Дитячий", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Веселка";

4 зони відпочинку: "Довбичка", "Лісова", "Русанівська коса", "Березняки".

У Оболонському районі:

2 пляжі: "Вербний", "Пуща-Водиця";

5 зон відпочинку: "Верхня", "Наталка", "Редьчина", "Біла", "Міська".

У Деснянському районі:

пляж "Чорторий";

2 зони відпочинку: "Троєщина", "Алмазна".

У Голосіївському районі: пляж "Галерний".

У Дарницькому районі: 2 зони відпочинку: "Осокорки" та "Сонячна".

У Святошинському районі: зона відпочинку "Святошин".

У Подільському районі: 2 зони відпочинку: "Голуба", "Синєозерна".

У Солом’янському районі: зона відпочинку "Совська балка".

У межах пляжів чергують лайфгарди "Пляжного патруля".

Зазначається, що у 2017 році міжнародну екологічну відзнаку "Блакитний прапор" мали три пляжі: "Дитячий", "Золотий" і "Пуща-Водиця". У 2018 році окрім них цей сертифікат отримали пляжі "Венеція", "Молодіжний", "Галера" та "Веселка".

Нагадаємо, 6 червня суд повернув з незаконного володіння частину пляжу на березі Чорного моря у Миколаївській області.